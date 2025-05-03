Техника, держащая в страхе Запад даже спустя 80 лет: в Москве прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва’Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств Чингаев Ярослав/Агентство “Москва’Танк Т-34−85 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы Кирилл Зыков / РИА НовостиТакже танк Т-34−85 на репетиции парада в Москве Сергей Бобылев/РИА НовостиВторая репетиция парада Победы в Москве в 2025 году прошла 30 апреля Кирилл Зыков / РИА НовостиБПЛА “Ланцет” в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве Кирилл Зыков / РИА НовостиБеспилотные летательные аппараты “Герань-2” в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве Кирилл Зыков / РИА НовостиКурсанты перед началом репетиции парада в Москве Кирилл Каллиников/РИА НовостиСу-100 на репетиции парада в столице Сергей Бобылев/РИА НовостиРепетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков Чингаев Ярослав/Агентство “Москва’Бронетранспортер “Бумеранг” на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сергей Бобылев/РИА НовостиТретьего мая проведена третья репетиция парада, а 7 мая пройдет генеральная Кузьмичёнок Василий/Агентство “Москва’В преддверии проведения репетиций власти столицы ежегодно просят водителей и пешеходов быть внимательными и планировать свой маршрут заранее Кузьмичёнок Василий/Агентство “Москва’Репетиция военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Кузьмичёнок Василий/Агентство “Москва’Танк Т-80 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы Кирилл Зыков / РИА НовостиВ связи с проведением репетиций парада Победы в Москве ограничено движение по ряду столичных улиц Чингаев Ярослав/Агентство “Москва”.