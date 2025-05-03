Техника, держащая в страхе Запад даже спустя 80 лет: в Москве прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж

Во время генеральных репетиций парада Победы улицы Москвы перекрываются.
В Москве 3 мая состоялась генеральная репетиция парада Победы, в связи с чем в ряде районов города, включая центр, было введено временное ограничение движения транспорта. Это уже третье по счету подготовительное мероприятие в преддверии торжественного парада в День Победы, куда Россия пригласила представителей 19 стран. В честь Дня Победы Россия традиционно демонстрирует технику, которая даже по сей день продолжает держать в страхе Запад. URA.RU показывает, как прошла очередная репетиция парада и какие виды техники будут представлены 9 мая.
В Москве 3 мая с 16:30 до 19:00 проезд был закрыт на отдельных участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. Дополнительно с 22:30 и до завершения мероприятия движение транспорта ограничено на некоторых отрезках Садового кольца, улице Новый Арбат, а также на Большом Каменном мосту.
Основная часть подготовки к параду традиционно проводится в деревне Алабино Московской области, начиная с апреля. В столице воинские подразделения размещаются напротив дома 45 по улице Нижние Мневники, откуда колонны техники и личного состава следуют по установленному маршруту в сторону главной площади города во время репетиций.
Торжественное прохождение войск и техники по Красной площади запланировано на 9 мая; начало мероприятия в 10:00, завершение ожидается к полудню. Посещение трибун будет возможно исключительно по индивидуальным приглашениям, однако жители столицы и гости Москвы смогут наблюдать за движением военной техники во время тренировочных заездов. В нынешнем году на параде планируется продемонстрировать, среди прочего, ударные беспилотники «Герань-2».
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