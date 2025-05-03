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СК завел уголовное дело после схода грунта на стройке в Геленджике

В результате схода грунта пострадали четыре человека.

Источник: Следственный комитет России

Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода грунта на стройке в Геленджике, сообщил Telegram-канал СК по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ», — сообщается в публикации.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадали люди, однако точное число не называется.

При этом в администрации города сообщили, что при обвале грунта пострадали четыре человека. Уточняется, что один из них был госпитализирован с переломами и ушибами.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в результате происшествия погиб один человек.