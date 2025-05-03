Утренний рейс из Египта в Казань задержан до ночи

В конце апреля рейс из города Денпасар, который находится на юге индонезийского острова Бали, в Москву задержали почти на двое суток. Самолет должен был вылететь еще в пятницу, 25 апреля. Однако, согласно табло прилетов в аэропорту Шереметьево, борт приземлится в столице России только в 18:25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени прибытия. В авиакомпании объясняли задержку техническими причинами. Позднее в «Аэрофлоте» сообщили «Газете.Ru», что резервный самолет для выполнения рейса вылетел из Москвы в 15:17. Пассажиров же на время ожидания разместили в 4-звездочном отеле, а также предоставили питание.