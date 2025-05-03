Зеленского раскритиковали в Раде из-за шантажа по сделке с США

Зеленский шантажирует депутатов из-за позиции по сделке с США.
Требование главы Украины Владимира Зеленского к США лишить виз украинских депутатов, которые не поддержали сделку по минералам, можно рассматривать как политический шантаж. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
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«Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах… Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — написала Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook (владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России).
Также она обвинила Зеленского в незнании Конституции Украины. По 80-й статье, депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде, кроме случаев оскорбления или клеветы.
1 мая стало известно о заключении соглашения между Вашингтоном и Киевом по вопросам использования украинских природных ресурсов. Эта сделка частично возместить затраты США, связанные с предоставлением военной поддержки Украине.