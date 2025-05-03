Зеленского раскритиковали в Раде из-за шантажа по сделке с США

«Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах… Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — написала Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook (владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России).