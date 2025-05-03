Зоопарк в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за побега волчицы из вольера

Посетителей зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за сбежавшей из вольера волчицы. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.
Работник учреждения в процессе кормления хищницы забыл запереть клетку, из-за чего животное беспрепятственно покинуло свое жилище. Вскоре волчица вернулась в своей вольер, никто не пострадал.
— Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, — передает официальный сайт отделения ведомства по Нижегородской области.
Другой случай произошел в конце октября 2024 года, когда страус по кличке Вася сбежал с фермы и скрылся в лесах Коми. Птица покинула вольер после стычки со своим сородичем, поражение в которой ее сильно расстроило. Несколько раз пернатый попадался поисковым группам, в него стреляли дротиком со снотворным, но ему каждый раз удавалось убежать. Спустя примерно неделю Васю удалось поймать. Однако он оказался не рад своему возвращению обратно.