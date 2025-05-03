Зоопарк в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за побега волчицы из вольера

Другой случай произошел в конце октября 2024 года, когда страус по кличке Вася сбежал с фермы и скрылся в лесах Коми. Птица покинула вольер после стычки со своим сородичем, поражение в которой ее сильно расстроило. Несколько раз пернатый попадался поисковым группам, в него стреляли дротиком со снотворным, но ему каждый раз удавалось убежать. Спустя примерно неделю Васю удалось поймать. Однако он оказался не рад своему возвращению обратно.