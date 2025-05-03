Президента Сербии выписали из больницы после экстренной госпитализации

Как сообщало URA.RU, Александр Вучич почувствовал недомогание во время визита в Соединенные Штаты Америки и решил досрочно вернуться на родину. В ходе консультаций с медицинскими специалистами им было принято решение о возвращении в Белград. Позднее выяснилось, что причиной ухудшения состояния главы государства стало резкое повышение кровяного давления. После проведения необходимых медицинских обследований состояние сербского президента оценивалось как стабильное и удовлетворительное.