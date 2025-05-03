Около 95 квартир были повреждены в Новороссийске в результате атаки ВСУ

В результате ночной атаки украинской армии на город Новороссийск в Краснодарском крае были повреждены около 95 квартир. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил мэр Андрей Кравченко.
— Продолжаются поквартирные обходы домов, которые пострадали от массированной атаки ВСУ. В Новороссийском и Приморском внутригородских районах повреждений объектов инфраструктуры и жилых домов нет, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в 22 апартаментах Восточного района выбиты стекла, в Центральном повреждена 31 квартира. Также в многоквартирном доме на улице Суворовской был нанесен ущерб 42 квартирам, две из которых полностью разрушены, в двух других взрывом задело стены и имущество жильцов, уточнил Кравченко.
В настоящее время необходимости в открытии пунктов временного размещения нет, добавил мэр.
Количество пострадавших в Новороссийске из-за ночной атаки Вооруженных сил Украины увеличилось до пяти, среди них двое детей. Об этом 3 мая сообщил Андрей Кравченко. В результате атаки украинской армии повреждены жилые дома в жилом комплексе «Аврора» и по улице Суворовской. Помимо этого, повреждения получили дома в частном секторе Восточного района.