Около 95 квартир были повреждены в Новороссийске в результате атаки ВСУ

По его словам, в 22 апартаментах Восточного района выбиты стекла, в Центральном повреждена 31 квартира. Также в многоквартирном доме на улице Суворовской был нанесен ущерб 42 квартирам, две из которых полностью разрушены, в двух других взрывом задело стены и имущество жильцов, уточнил Кравченко.