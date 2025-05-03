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Гладков: снаряд ВСУ ранил семью в Белгородской области

В селе Архангельское Белгородской области в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения пострадала семья из трех человек. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидента пострадало три человека.

В селе Архангельское Белгородской области в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения пострадала семья из трех человек. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек. Пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что после оказанной медпомощи «скорая помощь» доставила пожилую женщину во вторую горбольницу Белгорода, а ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец подростка от госпитализации отказался.

Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи обстрелов, в результате которых были ранены и погибли мирные жители. Так, при атаках на населенные пункты региона пострадали восемь человек, двое погибли, еще несколько получили различные травмы и были госпитализированы.