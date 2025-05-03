Гладков: снаряд ВСУ ранил семью в Белгородской области

Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидента пострадало три человека.
В селе Архангельское Белгородской области в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения пострадала семья из трех человек. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.
«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек. Пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что после оказанной медпомощи «скорая помощь» доставила пожилую женщину во вторую горбольницу Белгорода, а ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец подростка от госпитализации отказался.
Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи обстрелов, в результате которых были ранены и погибли мирные жители. Так, при атаках на населенные пункты региона пострадали восемь человек, двое погибли, еще несколько получили различные травмы и были госпитализированы.