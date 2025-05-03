Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов

Ранее глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов заявил, что мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов в России. Он добавил, что жители Средней Азии едут в РФ на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет.