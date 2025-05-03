Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов

В министерство иностранных дел Узбекистана вызвали посла России, чтобы обсудить якобы нарушение прав узбекских граждан в РФ. Об этом сообщили в МИД республики.

На встрече с послом обсуждалась проблема соблюдения прав мигрантов.

В министерство иностранных дел Узбекистана вызвали посла России, чтобы обсудить якобы нарушение прав узбекских граждан в РФ. Об этом сообщили в МИД республики.

«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российского посла Олега Мальгинова на сообщения о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Узбекистана. В связи с этим узбекская сторона высказала обеспокоенность послу России.

Ранее глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов заявил, что мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов в России. Он добавил, что жители Средней Азии едут в РФ на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет.