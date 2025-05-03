Дверь квартиры в Петербурге, где жил Оксимирон, подожгли за 500 долларов

В Петербурге был совершён поджог двери квартиры предпринимателя, подозреваемый получил за это 500 долларов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Квартира находится в доме на Социалистической улице, в результате поджога никто не пострадал. 33-летний потерпевший обратился в полицию в четверг.
Было заведено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан.
«2 мая “… > сотрудниками Центра “Э” ГУ МВД России был установлен и задержан 20-летний петербуржец… который, исполняя заказ, полученный через мессенджер за обещанное денежное вознаграждение в 500 долларов, совершил поджог двери квартиры”, — говорится в сообщении.
По данным РИА Новости, потерпевшим является Ян Окатов, известный как сооснователь рэп-баттлов Versus Battle.
По информации СМИ, ранее в этой квартире проживал рэпер Оксимирон* (настоящее имя — Мирон Фёдоров).
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.