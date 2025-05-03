Дверь квартиры в Петербурге, где жил Оксимирон, подожгли за 500 долларов

«2 мая “… > сотрудниками Центра “Э” ГУ МВД России был установлен и задержан 20-летний петербуржец… который, исполняя заказ, полученный через мессенджер за обещанное денежное вознаграждение в 500 долларов, совершил поджог двери квартиры”, — говорится в сообщении.