В Истре без электроэнергии остаются 46 населенных пунктов и 128 СНТ

Циклон, принесший в столичный регион снегопад, ветер, налипание снега на проводах и деревьях, прошел в ночь на 2 мая. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, для ликвидации последствий непогоды задействованы десятки бригад и единиц техники «Мособлэнерго», «Россетей Московского региона», аварийно-восстановительной службы региона и Мособллеса. Утром 3 мая энергетики, планировавшие полностью восстановить подачу электричества до 23:00 2 мая, скорректировали прогноз: они рассчитывают вернуть электричество в большую часть домов к концу суток. По словам гендиректора ПАО «Россети Московский Регион» Александра Пятигора, авария стала одной из самых крупных за последние 15 лет, в некоторых местах приходится не восстанавливать линии, а строить новые.