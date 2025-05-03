В Истре без электроэнергии остаются 46 населенных пунктов и 128 СНТ

«На 21:00 мск 3 мая остаются без электроэнергии еще 46 населенных пунктов и 128 СНТ, которые передали заявки», — отметила Витушева. По ее данным, все котельные и водозаборные узлы муниципального округа подключены, продолжаются работы по расчистке завалов деревьев и вывозу порубочных остатков. В работе по ликвидации последствий циклона задействованы 23 аварийные бригады, работающие круглосуточно.
«По уточненному предварительному прогнозу ПАО “Россети Московского региона”, подключение всех фидеров (распределительная линия электропередачи) при благоприятном прогнозе позволит до конца сегодняшнего дня подключить высокую сторону электроснабжения муниципалитета», — продолжила Витушева.
После этого, заметила она, аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения по низкой стороне, то есть непосредственно на участках, ведущих электричество в дома. При этом для уменьшения сроков окончательного устранения аварии на территории Истры дополнительно приступят к работе еще три аварийные бригады.
Отдельно Витушева обратилась к жителям с просьбой «внимательно и осторожно отнестись» к оборванным проводам, не прикасаться к ним и не подпускать детей, а также следить за домашними животными.
Циклон, принесший в столичный регион снегопад, ветер, налипание снега на проводах и деревьях, прошел в ночь на 2 мая. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, для ликвидации последствий непогоды задействованы десятки бригад и единиц техники «Мособлэнерго», «Россетей Московского региона», аварийно-восстановительной службы региона и Мособллеса. Утром 3 мая энергетики, планировавшие полностью восстановить подачу электричества до 23:00 2 мая, скорректировали прогноз: они рассчитывают вернуть электричество в большую часть домов к концу суток. По словам гендиректора ПАО «Россети Московский Регион» Александра Пятигора, авария стала одной из самых крупных за последние 15 лет, в некоторых местах приходится не восстанавливать линии, а строить новые.