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Mash: авто депутата оказалось замешано в ДТП с погибшей женщиной в Туле

Автомобиль Chevrolet Camaro, владельцем которого предположительно является депутат Тульской городской думы от КПРФ Дмитрий Дубовенко, стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина в центре столицы региона. В результате аварии погибла пассажирка Toyota Camry, водитель которой был госпитализирован.

В Туле произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Chevrolet Camaro, владельцем которого предположительно является депутат Тульской городской думы от КПРФ Дмитрий Дубовенко, стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина в центре столицы региона. В результате аварии погибла пассажирка Toyota Camry, водитель которой был госпитализирован.

«В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Toyota Camry, водитель госпитализирован. Очевидцы утверждают, что за рулем Camaro находился Дмитрий Дубовенко», — сообщил telegram-канал Mash. Официального подтверждения данной информации не приводилось.

Об обстоятельствах и причинах аварии не сообщается. Также, по сведениям авторов канала, после произошедшего инцидента страницы депутата в соцсетях оказались закрыты.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации в ГИБДД Тульской области, а также в пресс-службу КПРФ. Ожидается ответ.