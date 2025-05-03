3 мая Ura.ru Происшествия

Mash: авто депутата оказалось замешано в ДТП с погибшей женщиной в Туле

Автомобиль Chevrolet Camaro, владельцем которого предположительно является депутат Тульской городской думы от КПРФ Дмитрий Дубовенко, стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина в центре столицы региона. В результате аварии погибла пассажирка Toyota Camry, водитель которой был госпитализирован.