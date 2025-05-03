«112»: В Туле пьяный член ЦК КПРФ Дубовенко устроил смертельное ДТП

В городе Тула пьяный член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко устроил смертельную аварию. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал «112».
— На проспекте Ленина автомобиль «Шевроле Камаро» депутата вылетел на встречную полосу движения, протаранив «Тойоту Камри». От столкновения машину отбросило на «Ладу Гранту», которая в свою очередь врезалась в «Мерседес». Удар был такой силы, что пассажирка «Тойоты Камри» погибла на месте ДТП. Водителя этого автомобиля в тяжелейшем состоянии доставили в реанимацию, — сказано в публикации.
В настоящее время Дубовенко дает показания сотрудникам ДПС. Утверждается, что его пьяным извлекли из искореженной машины и усадили в патрульный автомобиль для дальнейших разбирательств.
В этот же день женщина на машине Mercedes наехала на толпу возле бара в районе дома 24 по улице Рубинштейна в Петербурге, задавив одного мужчину. Инцидент произошел около 2:40, когда в местное отделение полиции поступило уведомление об аварии.
Прибывшие на место правоохранители задержали 32-летнюю автомобилистку, которая отказалась проходить медосвидетельствование. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу.