«112»: В Туле пьяный член ЦК КПРФ Дубовенко устроил смертельное ДТП

— На проспекте Ленина автомобиль «Шевроле Камаро» депутата вылетел на встречную полосу движения, протаранив «Тойоту Камри». От столкновения машину отбросило на «Ладу Гранту», которая в свою очередь врезалась в «Мерседес». Удар был такой силы, что пассажирка «Тойоты Камри» погибла на месте ДТП. Водителя этого автомобиля в тяжелейшем состоянии доставили в реанимацию, — сказано в публикации.