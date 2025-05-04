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В Черкассах на Украине прогремели не менее шести взрывов

В Черкасской области в настоящее время включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

Не менее шести взрывов произошло в украинском городе Черкассы, сообщает издание «Общественное».

В Черкасской области звучит воздушная тревога.

Кроме того, сирены включены в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе. Также стало известно о взрыве в украинской столице.