В Черкассах на Украине прогремели не менее шести взрывов

Не менее шести взрывов произошло в украинском городе Черкассы, сообщает издание «Общественное».
В Черкасской области звучит воздушная тревога.
Кроме того, сирены включены в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе. Также стало известно о взрыве в украинской столице.