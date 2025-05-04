Мужчина избил сотрудника Пулково после замечания и скрылся

Как передает телеканал, конфликт начался, когда пассажир решил пройти в неположенном месте. Его остановил один из сотрудников аэропорта. После этого мужчина устроил скандал и стал замахиваться на оппонента. Вскоре он успокоился и отошел, но спустя несколько секунд вернулся и напал на сотрудника аэропорта — схватил того за горло и принялся бить. После инцидента нападавший скрылся. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.