Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина избил сотрудника Пулково после замечания и скрылся

В Пулково мужчина избил сотрудника аэропорта после замечания. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

Как передает телеканал, конфликт начался, когда пассажир решил пройти в неположенном месте. Его остановил один из сотрудников аэропорта. После этого мужчина устроил скандал и стал замахиваться на оппонента. Вскоре он успокоился и отошел, но спустя несколько секунд вернулся и напал на сотрудника аэропорта — схватил того за горло и принялся бить. После инцидента нападавший скрылся. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Ставрополе неизвестный мужчина совершил нападение на работника скорой медицинской помощи. Тот обратился в правоохранительные органы и сообщил о конфликте. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.