Названы сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

В Талдоме в 8 населенных пунктах электричество планировали вернуть к полуночи, еще в 20 — к утру, работают 14 бригад. В Пушкино основная сеть собрана, четыре бригады работают по заявкам. В Мытищах трем населенным пунктам планировали вернуть электричество к полуночи, три бригады работают по заявкам. В Сергиевом Посаде подключить 19 населенных пунктов обещали к полуночи, 9 — к утру, работают 21 бригада. В Дмитрове подключить 22 населенных пункта планировали к полуночи, 28 — к утру, еще 102 — в течение дня 4 мая. Работают 38 бригад, отметил гендиректор.