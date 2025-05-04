Названы сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Он отметил, что в Истринском городском округе включены практически все высоковольтные линии, осталось ввести в течение часа пять трансформаторных подстанций. «Все [объекты], что [находятся] на балансе компании “Россети Московский регион”, будут включены. Дальше продолжаем с 00:00 уже работать по заявкам по 0,4 [кВ]», — добавил Пятигор. Отмечается, что в Рузе собрана основная сеть, бригада работает по заявкам 0,4 кВ.
В Солнечногорском городском округе в 10 населенных пунктах электричество должно было появиться к полуночи, еще в 7 — к утру. Полностью завершить подключение в 53 населенных пунктах планируется 4 мая в течение дня. В городском округе работают 30 бригад. В Клину к полуночи планировалось подключить 9 населенных пунктов, еще 16 — к утру, к 20:00 4 мая планируется подключить 41 населенный пункт. Как отметил Пятигор, в округе работают 25 бригад.
В Талдоме в 8 населенных пунктах электричество планировали вернуть к полуночи, еще в 20 — к утру, работают 14 бригад. В Пушкино основная сеть собрана, четыре бригады работают по заявкам. В Мытищах трем населенным пунктам планировали вернуть электричество к полуночи, три бригады работают по заявкам. В Сергиевом Посаде подключить 19 населенных пунктов обещали к полуночи, 9 — к утру, работают 21 бригада. В Дмитрове подключить 22 населенных пункта планировали к полуночи, 28 — к утру, еще 102 — в течение дня 4 мая. Работают 38 бригад, отметил гендиректор.
«Организовываем работу для того, чтобы обеспечить электроснабжение отключенных потребителей», — добавил Пятигор.