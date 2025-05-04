В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре

«По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем Кiа, следовал по улице Судостроительной. При выезде на перекресток с улицей Батальная допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на дорожное ограждение с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком)», — говорится в сообщении.