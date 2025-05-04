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В Калининграде автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре

КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. В Калининграде автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем Кiа, следовал по улице Судостроительной. При выезде на перекресток с улицей Батальная допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на дорожное ограждение с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов (женщину с ребенком)», — говорится в сообщении.

Всех троих доставили в больницу на скорой помощи, добавили в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники регионального ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.