Шествие «Бессмертного полка» впервые за 6 лет проходит в центре Вашингтона

«В Вашингтоне в первые с 2019 года в очном формате стартовала акция “Бессмертный полк”. Около 200 человек в 16:00 по-местному времени (23:00 мск) начали шествие от Белого дома по центральным улицам города. Они пройдут до мемориала Второй мировой войны, где возложат венки и цветы. В мероприятии участвуют представители посольства РФ в США, а также американцы, чьи родственники воевали во Второй мировой», — пишет издание «Ведомости».