Гладков: при обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области

«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трёх человек. Пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram.