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Гладков: при обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области

В частности, травмы получил 16-летний подросток.

Источник: Аргументы и факты

Три человека получили травмы в результате прилёта боеприпаса на населённом пункте Архангельское, проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что это произошло во дворе частного дома. Пострадавшими являются члены одной семьи. В частности, травмы получил 16-летний подросток.

«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трёх человек. Пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram.

Он рассказал, что пострадали пожилая женщина, её внук и отец подростка.

«После оказанной медицинской помощи бригады скорой доставляют пожилую женщину в городскую больницу № 2 города Белгорода, её 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от предложенной госпитализации отказался», — говорится в публикации.

Ранее Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал храм Георгия Победоносца в населённом пункте Толоконное Белгородской области. В результате загорелись купола, возгорание ликвидировали бойцы самообороны.