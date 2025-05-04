Гладков: при обстреле ВСУ пострадали трое жителей Белгородской области

Три человека получили травмы в результате прилёта боеприпаса на населённом пункте Архангельское, проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что это произошло во дворе частного дома. Пострадавшими являются члены одной семьи. В частности, травмы получил 16-летний подросток.
«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трёх человек. Пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram.
Он рассказал, что пострадали пожилая женщина, её внук и отец подростка.
«После оказанной медицинской помощи бригады скорой доставляют пожилую женщину в городскую больницу № 2 города Белгорода, её 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от предложенной госпитализации отказался», — говорится в публикации.
Ранее Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал храм Георгия Победоносца в населённом пункте Толоконное Белгородской области. В результате загорелись купола, возгорание ликвидировали бойцы самообороны.