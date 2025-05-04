Shot: Взрывы прогремели над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области

В результате ночной атаки украинской армии на город Новороссийск в Краснодарском крае были повреждены около 95 квартир. Об этом 3 мая сообщил мэр Андрей Кравченко. По его словам, в 22 апартаментах Восточного района выбиты стекла, в Центральном повреждена 31 квартира.