Shot: Взрывы прогремели над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области

Около пяти взрывов прозвучали над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об это в воскресенье, 4 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что в небе над городом мелькают вспышки и слышны звуки взрывов. Предварительно, система ПВО работает по воздушным целям. Местные жители утверждают, что был слышен звук мотора в небе, — сказано в публикации.
В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
В результате ночной атаки украинской армии на город Новороссийск в Краснодарском крае были повреждены около 95 квартир. Об этом 3 мая сообщил мэр Андрей Кравченко. По его словам, в 22 апартаментах Восточного района выбиты стекла, в Центральном повреждена 31 квартира.
Количество пострадавших в Новороссийске из-за ночной атаки Вооруженных сил Украины увеличилось до пяти, среди них двое детей. Об этом сообщил Андрей Кравченко. В результате атаки украинской армии повреждены жилые дома в жилом комплексе «Аврора» и по улице Суворовской.