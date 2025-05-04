Shot: над Ростовской областью прогремели пять взрывов

Системы ПВО отразили атаку.
В небе над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области прогремело не менее пяти взрывов. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия.
«В небе мелькают вспышки и слышны взрывы. Система ПВО работает по воздушным целям. Местные жители утверждают, что был слышен звук мотора в небе», — говорится в сообщении.
На всей территории Ростовской области введен режим повышенной угрозы, связанной с БПЛА. Жителям рекомендуется воздержаться от нахождения на открытых пространствах и перейти в помещения.
Как сообщало URA.RU ранее, на территории поселка Целина в Ростовской области ввели режим ЧС. Там зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего произошло возгорание двух жилых строений.