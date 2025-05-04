Shot: над Ростовской областью прогремели пять взрывов

В небе над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области прогремело не менее пяти взрывов. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия.