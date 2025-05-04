Пять человек провели двое суток на крыше самолёта после крушения в Амазонии

Пять пассажиров, в том числе пятилетний ребёнок, провели свыше двух суток на крыше воздушного судна Cessna 170 CP-1099, которое потерпело крушение в боливийской Амазонии.
По данным журналистов, родственники мальчика арендовали самолёт, чтобы доставить его в больницу.
«Пятеро пассажиров были спасены после того, как были без вести пропавшими более 48 часов. Среди выживших — пятилетний мальчик, родственники которого арендовали самолёт, чтобы отвезти его в больницу», — говорится в публикации боливийского телеканала eju.
Борт упал в болотистой местности. Кроме того, в местных зарослях обитают гадюки и ящерицы.
Ранее сообщалось, что самолёт Cessna 172 CP пропал с радаров на территории Боливии. О спасательной операции объявил президент страны Луис Арсе.
Выживших пассажиров и пилота обнаружили рыбаки. Они пробирались к самолёту в течение ночи. В настоящее время пилот и пассажиры доставлены в медучреждение.