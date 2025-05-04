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Пять человек провели двое суток на крыше самолёта после крушения в Амазонии

На борту находился пятилетний мальчик, которого везли в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Пять пассажиров, в том числе пятилетний ребёнок, провели свыше двух суток на крыше воздушного судна Cessna 170 CP-1099, которое потерпело крушение в боливийской Амазонии.

По данным журналистов, родственники мальчика арендовали самолёт, чтобы доставить его в больницу.

«Пятеро пассажиров были спасены после того, как были без вести пропавшими более 48 часов. Среди выживших — пятилетний мальчик, родственники которого арендовали самолёт, чтобы отвезти его в больницу», — говорится в публикации боливийского телеканала eju.

Борт упал в болотистой местности. Кроме того, в местных зарослях обитают гадюки и ящерицы.

Ранее сообщалось, что самолёт Cessna 172 CP пропал с радаров на территории Боливии. О спасательной операции объявил президент страны Луис Арсе.

Выживших пассажиров и пилота обнаружили рыбаки. Они пробирались к самолёту в течение ночи. В настоящее время пилот и пассажиры доставлены в медучреждение.