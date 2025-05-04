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В Калифорнии самолет упал на жилые дома

В городе Сими-Вэлли штата Калифорния самолет упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч. Об этом сообщает ABC News.

Источник: AP 2024

По данным телеканала, потерпевший крушение самолет Vans RV-10 был частным и собран из самодельных деталей. В результате инцидента оказались повреждены два дома и начался пожар.

По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром самолета был неопознанный к настоящему времени пилот. На место происшествия было направлено около 40 пожарных. Как рассказал сотрудник службы общественной информации пожарной охраны округа Вентура Эндрю Дауд, находящиеся внутри домов люди не пострадали.

По информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет вылетел с аэродрома Уильяма Дж. Фокса в Ланкастере и направлялся в аэропорт Камарильо.