В Калифорнии самолет упал на жилые дома

По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром самолета был неопознанный к настоящему времени пилот. На место происшествия было направлено около 40 пожарных. Как рассказал сотрудник службы общественной информации пожарной охраны округа Вентура Эндрю Дауд, находящиеся внутри домов люди не пострадали.