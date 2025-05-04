Суд в Египте приговорил двух израильских туристов к пяти годам тюрьмы

В середине марта в Перми осудили двух граждан Египта, которые совершили разбойное нападение в центре города. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце 2023 года молодые люди находились в одном из торговых центров и заметили мужчину, в рюкзаке у которого лежали ноутбуки и другие ценные гаджеты. Злоумышленники решили ограбить незнакомца и стали его преследовать, а когда он вышел из торгового центра, напали на него.