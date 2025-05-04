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Ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы — очевидцы

Ночью 4 мая на проспекте аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП. Столкновение транспортных средств случилось перед тоннелем, где аль-Фараби переходит в Восточную объездную дорогу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам очевидцев, два автомобиля — Hyundai Avante и Chevrolet Onix, за рулем которых были молодые парни, «байговали» между собой, двигаясь по аль-Фараби в восточном направлении.

Подъезжая к Восточной объездной дороге, водитель Hyundai при маневрировании врезался в попутно следовавший автомобиль Toyota Mark.

От удара Toyota отбросило в сторону, где автомобиль ударил выезжающий на аль-Фараби Toyota LandCruiser. Параллельно с этим Hyundai врезался в своего «собрата-гонщика».

По счастливой случайности в массовом ДТП никто не пострадал. Все его участники отделались легкими ушибами.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.