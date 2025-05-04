ABC: очередной самолет рухнул в США прямо на жилой район

За последнее время в США произошло несколько серьезных авиапроисшествий с человеческими жертвами. В числе последних случаев — крушение вертолета в реку Гудзон около Нью-Йорка, где погибли шесть человек. Также произошла авария самолета Cessna 310 во Флориде с тремя погибшими и инцидент с легкомоторным самолетом на Аляске, где жертвами стали двое.