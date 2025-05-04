ABC: очередной самолет рухнул в США прямо на жилой район

Небольшой самолет упал в США.
В Калифорнии (США) разбился небольшой самодельный самолет, пилот погиб. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти и Федеральное управление гражданской авиации. Судно упало прямо на жилой район.
«Небольшой самодельный самолет разбился в Калифорнии, он нанес повреждения двум домам и загорелся… Неизвестный пилот был единственным человеком на борту разбившегося Vans RV-10… Пилот погиб», — говорится в публикации на сайте телеканала ABC со ссылкой на местных чиновников и FAA. Представитель пожарной службы уточнил, что жители пострадавших домов не получили травм, а возгорание было оперативно ликвидировано.
За последнее время в США произошло несколько серьезных авиапроисшествий с человеческими жертвами. В числе последних случаев — крушение вертолета в реку Гудзон около Нью-Йорка, где погибли шесть человек. Также произошла авария самолета Cessna 310 во Флориде с тремя погибшими и инцидент с легкомоторным самолетом на Аляске, где жертвами стали двое.