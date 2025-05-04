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Mash: техно-вечеринку в Петербурге разогнали силовики. Видео

Правоохранители разогнали в Санкт-Петербурге техно-вечеринку в клубе Kontrkult. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

В ночном клубе прошел рейд.

Правоохранители разогнали в Санкт-Петербурге техно-вечеринку в клубе Kontrkult. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«В полвторого ночи 4 мая в клуб зашли около 20 сотрудников МВД. Посетителей выгнали, некоторых увезли в автозаках», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что в клубе тусовались около 250 человек. Силовики искали запрещенные вещества, сообщает канал.

Ранее в Петербурге был проведен совместный рейд с участием сотрудников ОМОНа. Это мероприятие было направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в области воинского учета.