Мошенники нашли новый предлог для кражи денег со счетов россиян

В полиции привели пример работы подобной схемы. Молодой человек знакомится с девушкой в соцсети, она же предлагает ему встретиться на свидании — например в театре или в кино. Новая знакомая говорит, что уже купила себе билет и предлагает парню также приобрести место и сесть рядом с ней и присылает ему ссылку.