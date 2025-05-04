Мошенники нашли новый предлог для кражи денег со счетов россиян

В полиции привели пример работы подобной схемы. Молодой человек знакомится с девушкой в соцсети, она же предлагает ему встретиться на свидании — например в театре или в кино. Новая знакомая говорит, что уже купила себе билет и предлагает парню также приобрести место и сесть рядом с ней и присылает ему ссылку.
Молодой человек переходит по ссылке, указывает место, приходит код в СМС для оплаты, однако при вводе они оказываются неверными. Однако деньги со счета все равно списались. После этого девушка предлагает обратиться к нему в поддержку.
«В итоге уже по указанию сотрудника “службы поддержки” мужчина вновь вводит данные своей банковской карты для возврата. При этом они попадают в руки аферистам, которые снимают все накопления», — рассказали в полиции.
До этого сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка. По ней человеку поступает два звонка. Первый звонок прерывается, во втором сообщаются, что первый был от мошенников. После чего новый собеседник уже начинает «разводить» жертву.