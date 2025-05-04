SC: Зеленский отверг перемирие, чтобы Украина не отпраздновала 9 Мая

«Принятие перемирия, объявленного Путиным во время празднования 80-летия Победы, фактически стало бы признанием того, что именно Советы во главе с русскими и антифашистскими партизанами освободили Украину от нацистской оккупации… Празднование 9 мая вместе с русским народом может поставить под сомнение правительство Зеленского, и без того крайне непопулярное и дискредитированное», — заявил Зеленский. Его слова передает онлайн-журнал.