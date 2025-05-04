В Вашингтоне украинские провокаторы попытались сорвать «Бессмертный полк»

«Не обошлось без провокаций», — передает слова Кима «Коммерсант». Отмечается, что люди, держа в руках украинские флаги, выкрикивали в адрес участников шествия лозунги, направленные против России. При этом Ким отметил, что политическая обстановка в целом немного улучшилась по сравнению с прошлыми годами.