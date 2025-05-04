В Вашингтоне украинские провокаторы попытались сорвать «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» не проходила в Вашингтоне шесть лет.
В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк». Мероприятие сопровождалось провокациями: люди с украинскими флагами кричали в адрес участников акции антироссийские лозунги. Об этом рассказал советник-посланник посольства России в США Александр Ким.
«Не обошлось без провокаций», — передает слова Кима «Коммерсант». Отмечается, что люди, держа в руках украинские флаги, выкрикивали в адрес участников шествия лозунги, направленные против России. При этом Ким отметил, что политическая обстановка в целом немного улучшилась по сравнению с прошлыми годами.
Также он сообщил о планах провести еще одно шествие 8 мая. Акция не проходила в Вашингтоне шесть лет из-за пандемии и политических трудностей, но в этом году организаторы смогли согласовать мероприятие.
Около 200 человек начали шествие от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны. Участники, включая представителей российского посольства и американцев, чьи родственники воевали, держали в руках фотографии своих предков.