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Ночной наезд на пешехода произошел на переходе в Алматы

Ночью 4 мая на пересечении улиц Жансугурова Бурундайская в Алматы произошел наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Автомобиль Toyota Camry двигался по улице Жунсугурова в северном направлении и прямо на пешеходном переходе сбил мужчину 1974 года рождения. Он переходил дорогу.

Удар был такой силы, что человека отбросило на несколько метров в сторону. Он пробил собой лобовое стекло автомобиля и получил тяжелые травмы.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу № 4.

Перед пешеходным переходом стояло ограничение скорости и предупреждение том, что впереди находится пешеходный переход.

Судя по повреждениям на автомобиле и тому, как далеко отбросило пострадавшего мужчину, водитель Camry двигался, превышая скоростной режим.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты.