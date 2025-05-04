В США раскрыли планы Европы по сделке с Россией

Украина и страны Европы не заинтересованы в заключении сделки с Россией по урегулированию конфликта. Даже если Москва и Вашингтон придут к соглашению, этого недостаточно для достижения мира потребуется еще убедить Киев и другие государства соблюдать условия договоренностей. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.