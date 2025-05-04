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В Польше заявили о злой шутке, которая ждет Варшаву в будущем

Политика Варшавы, направленная на стирание исторической памяти о сотрудничестве с СССР, может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

В Польше проводят декоммунизацию.

Политика Варшавы, направленная на стирание исторической памяти о сотрудничестве с СССР, может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

«Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории», — пишет Mysl Polska. Издание добавляет, что игнорирование совместного прошлого ослабляет доверие между народами, что может негативно сказаться на будущем.

Отрицание роли Советского Союза в освобождении Польши от нацизма искажает историческую правду, пишут журналисты издания. Снос памятников советским воинам под предлогом декоммунизации лишь углубляет раскол в обществе, упоминается в статье.

Польские власти осенью распространят среди населения «Руководство по безопасности» на случай военных действий. Замминистра обороны Цезари Томчик подтвердил эту информацию.