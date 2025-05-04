В Польше заявили о злой шутке, которая ждет Варшаву в будущем

«Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории», — пишет Mysl Polska. Издание добавляет, что игнорирование совместного прошлого ослабляет доверие между народами, что может негативно сказаться на будущем.