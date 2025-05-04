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Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были наемники ВСУ

В ходе захвата территорий Курской области иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость по отношению к мирному населению. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Алаудинов заявил, что иностранные наемники не щадили даже детей.

В ходе захвата территорий Курской области иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость по отношению к мирному населению. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — передает слова командира РИА Новости. По словам Алаудинова, они целенаправленно убивали гражданских, не делая различий между женщинами, детьми и стариками. Некоторые украинские военные даже пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков.

Ранее бойцы чеченского батальона «Ахмат» пресекли попытку прорыва украинских военных в Курскую область на сумском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.