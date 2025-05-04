Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были наемники ВСУ

«Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — передает слова командира РИА Новости. По словам Алаудинова, они целенаправленно убивали гражданских, не делая различий между женщинами, детьми и стариками. Некоторые украинские военные даже пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков.