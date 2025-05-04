Shot: Силовики нагрянули с рейдом на рейв-вечеринку в петербургский клуб

Силовики нагрянули с рейдом на рейв-вечеринку в клубе Kontrkult в Петербурге. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидцев.
Уточняется, что правоохранители ворвались в заведение около 1:30. Они обыскали посетителей на предмет запрещенных средств и проверили документы.
— Некоторых фанатов электронной музыки сажали в автозаки, — говорится в публикации.
Официальной информации об инциденте не поступало.
В ночь на 1 мая сотрудники правоохранительных органов провели рейд в ночном клубе в центре Москвы в рамках профилактических мероприятий, подозревая заведение в ЛГБТ*-пропаганде. Речь идет о клубе Bizarre, где планировалась «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин». На опубликованных кадрах видно, как часть посетителей лежит на полу, а другие стоят у стены, в то время как мужчина в кепке снимает происходящее на телефон.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.