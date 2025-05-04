В Техасе произошло сильное землетрясение

Очаг землетрясения залег на глубине восемь километров.
На западе штата Техас зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
«Землетрясение произошло в 01.47 по времени UTC (04.47 мск)», — передают сейсмологи на сайте центра. Подземные толчки произошли в 185 километрах от города Одесса с населением более 115 тысяч человек.
Эпицентр стихийного бедствия находился на глубине восьми километров. Данные о пострадавших или разрушениях пока отсутствуют.
Ранее на юге Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,5. Сейсмологический центр предупредил о возможном цунами в прибрежных районах.