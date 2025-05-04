Трое полицейских проходят по делу о мошенничестве в аэропорту Шереметьево

Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками маркетплейсов для обмана россиян. Жертвой аферистов стала 75-летняя жительница московского района Выхино-Жулебино. Ей позвонил мошенник, представился работником интернет-магазина и сообщил, что у него для нее есть посылка, для доставки которой нужно назвать код из СМС-сообщения. Она сказала его звонившему, после чего он бросил трубку.