Трое полицейских проходят по делу о мошенничестве в аэропорту Шереметьево

В столице раскрыли подробности уголовного дела по факту мошенничества в отношении участников спецоперации, которых обманывали при заказе такси в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Выяснилось, что в преступной схеме участвовали трое сотрудников полиции. Двое из них определяли возможных жертв, а третий следил за тем, чтобы уголовные дела по заявлениям пострадавших не расследовали.
— Выяснилось, что они завышали цены на такси, а потом угрожали потерпевшим, если те отказывались платить, — сказано в статье.
Вместо одной-двух тысяч рублей за поездку от ветеранов боевых действий мошенники требовали 40, 70 или даже 122 тысячи рублей. Еще двух участников спецоперации аферисты напоили, а затем обокрали.
Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками маркетплейсов для обмана россиян. Жертвой аферистов стала 75-летняя жительница московского района Выхино-Жулебино. Ей позвонил мошенник, представился работником интернет-магазина и сообщил, что у него для нее есть посылка, для доставки которой нужно назвать код из СМС-сообщения. Она сказала его звонившему, после чего он бросил трубку.