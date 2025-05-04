Легкомоторный самолёт упал на два дома в Калифорнии

Небольшой одномоторный борт потерпел крушение в американском штате Калифорния, информирует ABC.
Инцидент случился в населённом пункте Сими-Вэлли. Воздушное судно врезалось в два жилых дома. В результате начался пожар, в настоящее время он ликвидирован.
В результате произошедшего погиб пилот, жители не пострадали.
Началось расследование, его проводит управление гражданской авиации Соединённых Штатов.
По данным телеканала, речь идёт о самолёте Vans RV-10. Он представляет собой «низкоплан», который поступает покупателю в виде «комплекта». Самолёт следует собирать самостоятельно. США продали менее тысячи таких самолётов.
Ранее сообщалось, что в городе Орландо в Соединённых Штатах самолёт перед взлётом загорелся на взлётно-посадочной полосе. На борту находилось около 300 пассажиров.