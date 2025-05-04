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Легкомоторный самолёт упал на два дома в Калифорнии

Самолёт Vans RV-10 поступает покупателю в разобранном виде.

Источник: Аргументы и факты

Небольшой одномоторный борт потерпел крушение в американском штате Калифорния, информирует ABC.

Инцидент случился в населённом пункте Сими-Вэлли. Воздушное судно врезалось в два жилых дома. В результате начался пожар, в настоящее время он ликвидирован.

В результате произошедшего погиб пилот, жители не пострадали.

Началось расследование, его проводит управление гражданской авиации Соединённых Штатов.

По данным телеканала, речь идёт о самолёте Vans RV-10. Он представляет собой «низкоплан», который поступает покупателю в виде «комплекта». Самолёт следует собирать самостоятельно. США продали менее тысячи таких самолётов.

Ранее сообщалось, что в городе Орландо в Соединённых Штатах самолёт перед взлётом загорелся на взлётно-посадочной полосе. На борту находилось около 300 пассажиров.