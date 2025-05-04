Tagesspiegel: на концерте рэпера Samra в Берлине распылили слезоточивый газ

По меньшей мере 13 человек пострадали на концерте немецкого рэпера Samra в Берлине, где началась драка, после того как неизвестные распылили слезоточивый газ, сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на пожарную службу.
Отмечается, что четверо пострадавших получили серьезные травмы. Их госпитализировали. Журналисты уточнили, что на бесплатный концерт пришло около 2−3 тыс. человек. При этом вместимость зала рассчитана на 700 посетителей.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее стало известно, что на концерте рэп-исполнителя ICEGERGERTA в развлекательном комплексе в Башкирии произошла массовая драка. По некоторым данным, один из участников потасовки достал пистолет и направил на другого, но не стал стрелять.