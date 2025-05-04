Над Ростовской областью сбили беспилотник

Над Ростовской областью сбиты БПЛА ВСУ, сообщил Слюсарь.
В небе над Ростовской областью силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском», — заявил Слюсарь в своем официальном telegram-канале. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в небе над Каменск-Шахтинскими прогремело не менее пяти взрывов. В Ростовской области по всей территории действовал режим повышенной готовности в связи с угрозой, исходящей от беспилотных летательных аппаратов.