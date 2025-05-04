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Над Ростовской областью сбили беспилотник

В небе над Ростовской областью силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Над Ростовской областью сбиты БПЛА ВСУ, сообщил Слюсарь.

В небе над Ростовской областью силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском», — заявил Слюсарь в своем официальном telegram-канале. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в небе над Каменск-Шахтинскими прогремело не менее пяти взрывов. В Ростовской области по всей территории действовал режим повышенной готовности в связи с угрозой, исходящей от беспилотных летательных аппаратов.