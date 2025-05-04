В Приморье женщина погибла при попытке перейти реку

В Приморском крае третий день идут дожди. Без дорожного сообщения остаются пять сел. По информации Приморского гидрометцентра, на реках центральных и северных районов продолжается развитие дождевого паводка, наблюдаются выходы из берегов Уссури в верхнем и среднем течении, Арсеньевки, Ореховки, Малиновки, Илистой, Павловки c подтоплением прилегающих территорий.