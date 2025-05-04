В Приморье женщина погибла при попытке перейти реку

«Вчера утром 45-летнюю женщину унесло течением реки Постышевки при попытке перейти ее вброд. Происшествие произошло в муниципальном округе город Партизанск. Сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшей вечером в 800 метрах ниже по течению и передали его сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
В Приморском крае третий день идут дожди. Без дорожного сообщения остаются пять сел. По информации Приморского гидрометцентра, на реках центральных и северных районов продолжается развитие дождевого паводка, наблюдаются выходы из берегов Уссури в верхнем и среднем течении, Арсеньевки, Ореховки, Малиновки, Илистой, Павловки c подтоплением прилегающих территорий.
«В связи с прогнозируемыми локальными дождями различной интенсивности 4 мая на отдельных участках малых рек, а также в верховьях рек спад воды остановится, возможен дополнительный подъем уровней воды. В связи с продвижением волны паводка ожидаются дополнительные выходы воды из берегов, подтопления прилегающих территорий, участков дорог», — уточняется в сообщении.