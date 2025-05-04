«Альтернатива для Германии» стремится к улучшению отношений с Россией, считая, что сотрудничество с ней важно для стабильности в ЕС. В АдГ утверждают, что безопасность Европы невозможна без участия Москвы и выступает против антироссийских санкций, полагая, что они вредят как РФ, так и экономикам стран Евросоюза.