Шольц призвал обсудить запрет партии АдГ.
Две трети немцев считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Об этом стало известно по результатам опроса института Insa.
«Около двух третей жителей Германии считают партию АдГ правоэкстремистской», — передает результаты опроса издание Bild. Там добавили, что почти половина респондентов выступает за ее запрет. В пятницу ведомство по охране конституции Германии присвоило АдГ статус правоэкстремистской партии, что может привести к расширению мер наблюдения за ней и, возможно, к запрету.
Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали это решение ударом по демократии, тогда как канцлер Олаф Шольц призвал к тщательному обсуждению вопроса о запрете. В опросе 61% респондентов поддерживают мнение о правоэкстремизме АдГ, 48% готовы поддержать ее запрет, а 37% против. Опрос проводился среди 1001 жителя Германии 2−3 мая, погрешность не указана.
«Альтернатива для Германии» стремится к улучшению отношений с Россией, считая, что сотрудничество с ней важно для стабильности в ЕС. В АдГ утверждают, что безопасность Европы невозможна без участия Москвы и выступает против антироссийских санкций, полагая, что они вредят как РФ, так и экономикам стран Евросоюза.