Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, заявил Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что атаку противника отразили в Каменске-Шахтинском. В результате случившегося никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Целинском районе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.