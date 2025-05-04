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Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, заявил Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что атаку противника отразили в Каменске-Шахтинском. В результате случившегося никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Целинском районе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.