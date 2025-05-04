Илон Маск хочет вживить в мозг чип, который вернет зрение

«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга. Я рассчитываю, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позднее в этом году», — заявил предприниматель в беседе с Fox News. Маск уточнил, что планирует добиться прогресса в данном вопросе в течение следующих 12 месяцев.