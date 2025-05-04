Бесхозный гроб обнаружили в подъезде девятиэтажного дома в Екатеринбурге

Кладбище в селе Бронниково под Тюменью размыло талой водой, из-за чего похороненные тела местных жителей унесло в реку. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе администрации Малозоркальцевского сельского поселения. Вода подтопила погост, что привело к обрушению берега реки Иртыш. Представители администрации заявили, что проблема взята на контроль и будет решена в ближайшее время.