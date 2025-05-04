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Бесхозный гроб обнаружили в подъезде девятиэтажного дома в Екатеринбурге

Закрытый гроб обнаружили в подъезде дома на улице Бажова в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил портал E1.ru.

Закрытый гроб обнаружили в подъезде дома на улице Бажова в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил портал E1.ru.

Гроб нашла местная жительница около 8:00. Сначала жильцы подумали, что у кого-то из соседей похороны, однако к обеду стало понятно, что их предположение ошибочно, так как его на прощальный обряд никто не забрал.

— Все жильцы причастность к гробу отрицают. Никто не решился проверить, что там внутри, поэтому не ясно, прибит ли он гвоздями, — рассказала изданию одна из жительниц дома.

После безуспешных поисков хозяина гроба жители подъезда обратились в полицию.

Кладбище в селе Бронниково под Тюменью размыло талой водой, из-за чего похороненные тела местных жителей унесло в реку. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе администрации Малозоркальцевского сельского поселения. Вода подтопила погост, что привело к обрушению берега реки Иртыш. Представители администрации заявили, что проблема взята на контроль и будет решена в ближайшее время.