В Маниле автомобиль врезался в здание аэропорта

На опубликованном телеканалом видео видно, что по меньшей мере трое человек лежат, либо сидят перед входом у первого терминала аэропорта. Информации о тяжести их состояния пока нет. Неподалеку от входа в терминал стоит автомобиль, который протаранил внешнее ограждение, прежде чем врезаться в здание.