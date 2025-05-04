В Маниле автомобиль врезался в здание аэропорта

На опубликованном телеканалом видео видно, что по меньшей мере трое человек лежат, либо сидят перед входом у первого терминала аэропорта. Информации о тяжести их состояния пока нет. Неподалеку от входа в терминал стоит автомобиль, который протаранил внешнее ограждение, прежде чем врезаться в здание.
«Люди, получившие травмы, в настоящее время проходят лечение. Водитель, ставший участником инцидента, находится под стражей в полиции», — сказал министр транспорта Вивенсио Дизон.
Полиция устанавливает причины произошедшего инцидента. Сообщений об ограничении работы аэропорта не поступало.