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В Уральске пожарные спасли 15 детей из горящего дома

Благодаря слаженным действиям спасателей, никто не пострадал.

В Уральске сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек, в том числе 15 детей, во время пожара в подвальном помещении жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл накануне на улице С. Тюленина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы днём.

«По прибытии первых подразделений было установлено, что горит подвал пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожарные оперативно приступили к эвакуации жильцов. По лестничному маршу здание покинули 40 человек, среди которых находились дети. Благодаря слаженным действиям спасателей, никто не пострадал», —говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.