«Угроза на Бартогайском водохранилище»: акимат сделал заявление

«Информация об угрозе на Бартогайском водохранилище не подтверждается, угрозы для населенных пунктов нет. Для исключения рисков сотрудники “Казгипроводхоз” проводят дополнительное обследование плотины. На месте дежурят ДЧС, акимат района и специалисты БАК им. Д. Кунаева. Ситуация под контролем, ведется постоянный мониторинг», — сказано в сообщении.