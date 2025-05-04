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«Угроза на Бартогайском водохранилище»: акимат сделал заявление

В акимате Енбекшиказахского района Алматинской области опровергли информацию об угрозе на Бартогайском водохранилище, передает NUR.KZ. Сейчас проводятся обследования.

Источник: 2gis.kz

В Instagram-аккаунте акимата Енбекшиказахского района Алматинской области прокомментировали информацию о якобы существующей угрозе на Бартогайском водохранилище.

«Информация об угрозе на Бартогайском водохранилище не подтверждается, угрозы для населенных пунктов нет. Для исключения рисков сотрудники “Казгипроводхоз” проводят дополнительное обследование плотины. На месте дежурят ДЧС, акимат района и специалисты БАК им. Д. Кунаева. Ситуация под контролем, ведется постоянный мониторинг», — сказано в сообщении.

По данным сайта Казахского географического общества, Бартогайское водохранилище создано для накопления воды зимой и питания полей летом по каналу длиной 160 км, средняя глубина озера составляет 25 м. Здесь обитают сазан, карась, карп и форель.