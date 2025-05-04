В Волгоградской области нашли мертвыми 2 пропавших без вести человек

В течение месяца от местных жителей волонтерам поступило 50 заявок на поиск исчезнувших людей в Волгоградской области. Благодаря действиям отряда удалось выяснить местонахождение 32 человек. У 4 пропавших без вести были найдены родные.
К сожалению, в апреле был установлены факты смерти 2 волгоградцев, которых разыскивали близкие.
По словам добровольцев, мероприятия, направленные на розыск тех, кого еще не нашли, продолжаются. На ресурсах объединения публикуются ориентировки с приметами пропавших, ведется поиск свидетелей.