Многие военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену, вошли в конфликт с командованием, и их путь в армию часто включал уклонение от мобилизации и быстрое прохождение медкомиссии. Чат-боты в Telegram, созданные для сдачи в плен, также используются родственниками для жалоб на командиров. По данным силовых структур, в Курской области пропали без вести десятки тысяч украинских солдат.